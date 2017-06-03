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03 июня 2017
Главные новости Москвы
21:05  03 июня 2017 0

Жертвами тройного теракта на кладбище в Кабуле стали 20 человек. Премьер-министр не пострадал

Терроризм, террористы , терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Три смертника устроили серию взрывов во время похоронФото: depositphotos.com © URA.RU

Серия взрывов прогремела на кладбище в Кабуле во время похорон сына одного из представителей власти. В результате теракта погибли двадцать человек.

Как сообщает Lenta.ru, смертники влились в число участников похоронной процессии и поочередно активировали взрывные устройства. Жертвами взрывов стали два десятка человек, еще 87 получили ранения.

Теракт был устроен во время похорон сына сенатора верхней палаты афганского парламента Салима Изадиара. Он погиб 2 июня в ходе антиправительственных демонстраций в Кабуле. На траурной церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники Афганистана, в том числе премьер-министр страны Абдулла Абдулла и глава МИД Салахуддин Раббани. Возможно, на них в первую очередь нацелились террористы, однако оба представителя власти не пострадали, сообщает информагентство Nation News.

По данным «Интерфакса», пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы во время похорон в Кабуле. Запрещенное в России движение «Талибан» заявило о непричастности к атаке.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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