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03 июня 2017
02 июня 2017
Главные новости Свердловской области
21:22  03 июня 2017 0

Срочно! В Нижнем Тагиле штормовой ветер убил мужчину

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
На жителя Екатеринбурга, гостившего у родственников, обрушилось деревоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая жертва урагана зарегистрирована в Свердловской области. В Нижнем Тагиле погиб житель Екатеринбурга — порывом ветра вырвало дерево, под которым стоял мужчина. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, ЧП произошло в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. В момент шторма мужчина находился у родственников, неподалеку от коллективного сада возле Ольховки.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая займется выяснением обстоятельств ЧП.

Точные данные о погибшем сейчас также устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщила «URA.Ru» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на данный момент установлено, что погибший мужчина 1973 года рождения приехал в Нижний Тагил навестить маму. Ураган застал его на подходе к коллективному саду возле поселка Ольховка. Дорога туда идет по лесополосе. Одним из деревьев мужчине и были причинены смертельные травмы. «Прокуратура области поставила на контроль проведение доследственной проверки», — сообщили «URA.Ru» Марина Канатова.

По данным официального представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, погибшим оказался Евгений Мошкин 1983 года рождения.

Кроме смертельного случая, ураган причинил массу разрушений жилым домам и бытовым строениям по всей области. Как сообщил Валерий Горелых, в поселке Старая Утка без крыш остались более тридцати частных домов, а на железнодорожном переезде автотрассы Екатеринбург-Каменск-Уральский ветром оборвало провода электросети, из-за чего грузовой поезд встал на переезде. Железнодорожники быстро устранили обрыв, не допустив остановки пассажирских поездов.

«Более точный ущерб от урагана будет известен ближе к утру. Полицейские сейчас анализируют информацию, поступающую со всех районов области», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Наталья Володина
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