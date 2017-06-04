Полиция Британии объявила терактами серию атак на жителей Лондона

06:58 04 июня 2017 0

Количество погибших в результате серии терактов в Лондоне до сих пор неизвестно Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Лондоне за минувшую ночь произошло сразу три инцидента, два из которых рассматриваются британскими властями в качестве терактов. В настоящий момент известно о гибели, как минимум, двух человек.

Серия атак началась с наезда белого фургона на пешеходов на Лондонском мосту, когда неизвестный мужчина осознанно направил автомобиль на тротуар. В результате инцидента погибли два человека и как минимум 20 получили ранения, полиции удалось арестовать террориста. После этого появилась информации о вооруженных холодным оружием преступниках на рынке Боро-маркер и расположенном неподалеку от него ресторане. В результате резни десятки человек получили ранения. Полиции удалось ликвидировать двух из пяти нападавших, сообщает «Вести.ру».



Позже полиция Лондона сообщила о чрезвычайном происшествии в районе Воксхолл, однако подробностей произошедшего пока нет. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что версия о терактах рассматривается в качестве основной. «На основе последних данных, поступающих от сотрудников полиции и служб безопасности, могу подтвердить, что ужасный инцидент в Лондоне рассматривается как потенциальный акт терроризма. Я хочу выразить благодарность полиции и экстренным службам, которые работают на месте происшествия», — приводит слова Мэй агентство «Regnum».