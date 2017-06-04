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04 июня 2017
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Главные новости Москвы
09:36  04 июня 2017 1

На Филиппинах уничтожили российского боевика

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
На Филиппинах уничтожили террориста, гражданина РФФото: depositphotos.com © URA.RU

Во время антитеррористической операции на юге Филиппин был уничтожен гражданин России, предположительно выходец из Чечни. Как сообщил замминистра обороны Филиппин генерал Рикардо Дэвид, россиянин был в числе восьми иностранных наемников.

«Мы обнаружили паспорта уничтоженных боевиков, кроме россиянина, как мы считаем выходца из Чечни, там также были граждане Малайзии и Индонезии», — рассказал в разговоре с ТАСС Рикардо Дэвид.

Он отметил, что в южной провинции Минданао, где проводится антитеррористическая операция находятся не менее 40 иностранных наемников. По словам представителя силового ведомства, в этом районе находятся от 250 до 400 сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Правительственные войска ведут с ними борьбу.

Нина Калинина
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