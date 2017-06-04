На Филиппинах уничтожили российского боевика

09:36 04 июня 2017 1

На Филиппинах уничтожили террориста, гражданина РФ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во время антитеррористической операции на юге Филиппин был уничтожен гражданин России, предположительно выходец из Чечни. Как сообщил замминистра обороны Филиппин генерал Рикардо Дэвид, россиянин был в числе восьми иностранных наемников.

«Мы обнаружили паспорта уничтоженных боевиков, кроме россиянина, как мы считаем выходца из Чечни, там также были граждане Малайзии и Индонезии», — рассказал в разговоре с ТАСС Рикардо Дэвид.

Он отметил, что в южной провинции Минданао, где проводится антитеррористическая операция находятся не менее 40 иностранных наемников. По словам представителя силового ведомства, в этом районе находятся от 250 до 400 сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Правительственные войска ведут с ними борьбу.