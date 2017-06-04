10:43 04 июня 2017 0

Убийца задержан, ведется следствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина застрелил восемь человек в Тверской области. Он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе «50 лет Октября», пишет Газета.ру со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России. На одном из мероприятий разгорелся бытовой конфликт. Один из его участников взял дома оружие и «расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей».

«Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек — двух женщин и шести мужчин», — официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подозреваемый задержан. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело Главному следственному управлению СК России.