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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
10:43  04 июня 2017 0

«Взял ружье, расстрелял обидчиков». Пенсионер- садовод в Тверской области убил 8 человек

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье, охотник, зорька
Убийца задержан, ведется следствиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина застрелил восемь человек в Тверской области. Он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе «50 лет Октября», пишет Газета.ру со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России. На одном из мероприятий разгорелся бытовой конфликт. Один из его участников взял дома оружие и «расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей».

«Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек — двух женщин и шести мужчин», — официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подозреваемый задержан. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело Главному следственному управлению СК России.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
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