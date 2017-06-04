{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
12:57  04 июня 2017 0

Кадыров нашел связь между желанием ЕС руководить Россией и терактами. Чеченцев он призывал не ездить в Европу

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров посоветовал Евросоюзу заняться внутренними проблемами, а не учить РоссиюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram призвал жителей Чечни отказаться от поездок в Европу в связи с прошедшими там терактами. Вину чеченский лидер возложил на власти ЕС, которые вмешиваясь в дела других стран, позабыли о безопасности собственных государств.

«Пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России, и уделяют „особое внимание“ Чеченской республике, на их территории, в их государствах происходят теракты. Гибнут люди», — написал Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что желание европейских властей «указывать России», искать способы давления на нашу страну в итоге привело Европу «к внутреннему хаосу».

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни отказаться от поездок в европейские страны, а тем, кто все же решится туда полететь, быть предельно осторожными. «Я обращаюсь и к европейскому руководству с требованием обеспечения безопасности наших туристов, а также проживающих на территории Европы чеченцев, которые были вынуждены покинуть республику», — отметил глава Чечни.

Кадыров также уточнил в записи, что поддержка террористов привела к многочисленным терактам в западных странах. Он выразил соболезнования в связи с гибелью невинных людей из-за терактов, произошедших в Германии, Франции и Великобритании. Также он предложил свою помощь и знания в борьбе с террористами, в очередной раз заявив, что в Чечне с терроризмом покончено.

Теракт в центре Лондона, напомним, произошел в ночь на 4 июня, по последним данным жертвами террористов стали 6 человек, 48 получили ранения

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров