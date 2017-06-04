12:57 04 июня 2017 0

Рамзан Кадыров посоветовал Евросоюзу заняться внутренними проблемами, а не учить Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram призвал жителей Чечни отказаться от поездок в Европу в связи с прошедшими там терактами. Вину чеченский лидер возложил на власти ЕС, которые вмешиваясь в дела других стран, позабыли о безопасности собственных государств.

«Пока европейские власти занимаются несуществующими проблемами в России, и уделяют „особое внимание“ Чеченской республике, на их территории, в их государствах происходят теракты. Гибнут люди», — написал Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что желание европейских властей «указывать России», искать способы давления на нашу страну в итоге привело Европу «к внутреннему хаосу».

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни отказаться от поездок в европейские страны, а тем, кто все же решится туда полететь, быть предельно осторожными. «Я обращаюсь и к европейскому руководству с требованием обеспечения безопасности наших туристов, а также проживающих на территории Европы чеченцев, которые были вынуждены покинуть республику», — отметил глава Чечни.

Кадыров также уточнил в записи, что поддержка террористов привела к многочисленным терактам в западных странах. Он выразил соболезнования в связи с гибелью невинных людей из-за терактов, произошедших в Германии, Франции и Великобритании. Также он предложил свою помощь и знания в борьбе с террористами, в очередной раз заявив, что в Чечне с терроризмом покончено.

Теракт в центре Лондона, напомним, произошел в ночь на 4 июня, по последним данным жертвами террористов стали 6 человек, 48 получили ранения