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31 мая 2017
14:39  04 июня 2017 0

В Прикамье рухнула школа. Здание держалось на подпорках, но дети все равно приходили на занятия. ФОТО

Здание 1960 года обрушилось, не дождавшись ремонтаФОТО: соцсеть

В поселке Щучье Озеро (Пермский край) обрушилось здание школы. Учебное заведение — единственное в населенном пункте, и в течение последнего года здание держалось на подпорках.

По информации портала PermNews, о ЧП стало известно утром в воскресенье, 4 июня. Фото разрушений появилось в соцсетях.

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, информация о частичном обрушении стены здания поступила в 10:45 (мск). К месту направлены 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Школа прошла приемку, и 1 сентября 2016 сюда пришли ученики. Часть помещений образовательного учреждения держалось на подпорках, а деревянные перекрытия несущей конструкции были изношены, поэтому уроки вели в помещениях, которые Роспотребнадзор признал безопасными.

Школу построили в 1960 году, и с того момента в здании ни разу не проводилось капитального ремонта. Вместе с тем известно, что краевая прокуратура через суд добилась проведения работ в срок до 1 сентября 2017 года.

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ФОТО: соцсеть

Марина Мотылева
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