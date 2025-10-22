Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Пермском крае прошел ледяной дождь

22 октября 2025 в 09:44
Ледяной дождь и гололед наблюдался в Чердыни

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне, 21 октября, на севере Пермского края прошел ледяной дождь. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в Чердыни выпало 4 мм осадков в виде замерзающего дождя.

«На севере края под влиянием теплого фронта, который смещается с юга, наблюдается первый в этом году замерзающий дождь и гололед (в Чердыни выпало 4 мм осадков в виде замерзающего дождя, диаметр гололеда 3 мм)», — говорится в сводке погоды.

Ледяной дождь — опасное природное явление. Он возникает из-за того, что в теплом секторе по высотам распространяется нагретый воздух, а у земли с ветром поступает холод.

Ранее URA.RU сообщало, что на этой неделе в Пермском крае ожидается аномально теплая и сухая погода для второй половины октября. Столбики термометров будут держаться на два градуса выше климатической нормы, а значительных осадков не предвидится до конца недели. 

