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04 июня 2017
15:08  04 июня 2017 0

В Ижевске обнаженная женщина пришла в храм

Клипарты и адресники. Сургут, медицина, скорая помощь
Голой прихожанке вызвали скорую помощьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Ижевска стали свидетелями необычной сцены: абсолютно обнаженная женщина танцевала на улице с бутылкой минералки в руке. Об этом сообщают очевидцы инцидента в группе «ИГГС» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, женщина сначала прогуливалась у железнодорожных касс, потом танцевала у здания цирка, при этом просила у прохожих сигарету. Затем женщина направилась к собору Александра Невского и вошла в храм. Внутри ей дали одежду и вызвали скорую.

Голая женщина просила у прохожих закурить
Фото: ВКонтакте

Что конкретно подвигло женщину прогуляться голой по центральным улицам города, неизвестно. Сама она о причинах странного поведения умалчивает. Медики, осматривавшие женщину, пришли к выводу, что она может страдать психическим заболеванием, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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