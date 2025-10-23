«Статусные триггеры»: одна деталь раскрыла истинную натуру Виктории Бони

Виктория выставили требования будущей сотруднице Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Телеведущая Виктория Боня заявила, что ищет помощницу по хозяйству, которой сразу озвучила требования. Она отметила, что если будет допущена хоть малейшая ошибка, сотруднице сразу укажут на дверь. Психолог Мила Рубинчик в беседе с URA.RU объяснила, с чем связана такая категоричность звезды экрана.

«В поведении Виктории Бони виден контрольный и тревожный тип личности. Она выстраивает отношения с подчиненными через угрозу („косяк — уволю“), что говорит не столько о строгости, сколько о страхе потери контроля и статуса. Да, требовать чистоту — нормально. Но форма подачи в виде угроз и нетерпимости показывает внутреннее напряжение: человек как будто все время боится, что его подведут, что хаос прорвется», — говорит эксперт.

Но главная проблема скрыта еще глубже. В таком поведении Бони, проживающей сейчас в Монако, прослеживаются отголоски ее прошлого. Виктория родилась и выросла в городе Краснокаменск и приложила немало усилий, чтобы «покорить столицу».

«Это типичная история людей, которые "выбились" из неблагополучного окружения — им важно подчеркнуть, что теперь они "над ситуацией", такой статусный триггер. Отсюда — демонстративное превосходство, нетерпимость к ошибкам и желание управлять через страх», — резюмировала Мила Рубинчик.