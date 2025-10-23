Путин усомнился в лояльности советников Трампа из-за российской нефти
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин предложил проанализировать, в чьих интересах действуют советники американской администрации, рекомендующие Дональду Трампу вводить ограничения на российскую нефть. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с журналистами.
Российский лидер поставил под сомнение лояльность части администрации США, задавшись вопросом, чьи именно интересы представляют лица, влияющие на принятие решений по энергетической политике в отношении России. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин в вопросах внешней политики руководствуется исключительно интересами России и ее граждан, несмотря на внешнее давление и санкции. В то же время президент США Дональд Трамп выражал разочарование ходом урегулирования конфликта на Украине и заявлял о готовности содействовать мирному процессу.
