Пеннивайз возвращается: когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и стоит ли смотреть сериал

Первая серия «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет уже 27 сентября Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Warner Bros. Television Double Dream

В конце октября фанатам хорроров приготовили подарок: на экраны возвращается «Оно». Сериал, в основе которого лежит знаменитая книга Стивена Кинга, расскажет предысторию Пеннивайза — фанаты наконец-то узнают, как именно жуткий монстр поселился в Дерри. Все, о чем нужно знать перед выходом сериала — в материале URA.RU.

Что за сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

27 октября на HBO и HBO Max выходит долгожданный хоррор-сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Это приквел к знаменитым фильмам «Оно» (2017) и «Оно 2» (2019), основанным на одноименном романе Стивена Кинга. Новый проект расскажет о событиях, произошедших в 1962 году — за 27 лет до появления «Клуба неудачников» и их столкновения с Пеннивайзом. Создатели обещают не просто ужастик, а мрачную, атмосферную историю о страхе, расизме, военных тайнах и призраках американского прошлого.

Сюжет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Действие сериала разворачивается в небольшом городке Дерри, штат Мэн. Все начинается с исчезновения 12-летнего мальчика, который пытается сбежать из родного города, но сталкивается с необъяснимым и жутким существом.

Через несколько месяцев в Дерри прибывает майор ВВС США Лерой Хэнлон, которому предстоит разобраться с мрачными тайнами города. Его сын знакомится с подростками — Лилли, недавно вернувшейся из психлечебницы, и Ронни, дочерью местного киномеханика, обвиненного в пропаже мальчика. Вместе они начинают расследование, которое приведет их к истокам зла — и к первому пробуждению Пеннивайза.

Актеры и создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сериал расскажет о том, что происходило до событий книги Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Warner Bros. Television Double Dream

Главные роли исполнили Джован Адепо, Тейлор Пейдж, Крис Чок, Стивен Райдер, Клара Стэк и другие. Демонического клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард, вернувшись к роли, которая сделала его одной из самых узнаваемых фигур современного хоррора.

Проект создали Энди и Барбара Мускетти — те самые, кто поставил оригинальные фильмы «Оно». Вместе с ними над сценарием работал Джейсон Фукс. Сериал спродюсирован HBO и Warner Bros. Television, а шоураннерами выступили Фукс и Брэд Калеб Кейн.

Почему стоит посмотреть «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — это глубокий психологический хоррор, который исследует, как страх и зло прорастают в обществе. На фоне холодной войны и расовой напряженности 60-х годов создатели показывают, что монстры живут не только под городом, но и в сердцах людей. Сериал расширяет вселенную Кинга, добавляя в нее исторический контекст, мистику и социальную драму.

Стивен Кинг уже похвалил сериал Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Warner Bros. Television Double Dream

Кроме того, шоу выделяется впечатляющими декорациями, атмосферной съемкой и актерской игрой. Особенно хвалят юных актеров, которым удалось передать тот самый ужас, что когда-то сделал «Оно» культовой историей о детских страхах и потере невинности.

Реакция критиков и зрителей на «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Первые отзывы оказались смешанными. На Rotten Tomatoes у сериала 79% «свежести», тогда как на Metacritic — более скромные 56 баллов. Критики отмечают отличную актерскую игру, атмосферу и работу художников, но указывают на медленный темп и избыточную длину некоторых эпизодов. Многие считают, что сериал мог бы лучше смотреться в формате полнометражного фильма. Тем не менее, фанаты Кинга и поклонники хорроров, скорее всего, останутся довольны — «Добро пожаловать в Дерри» действительно страшен, местами шокирующе актуален и отлично подойдет для октябрьских ночей перед Хэллоуином.

График выхода серий «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Все серии «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдут до конца этого года Фото: Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Warner Bros. Television Double Dream

Первый сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» включает девять эпизодов. Они будут выходить еженедельно по понедельникам на HBO Max. Финал сезона зрители увидят 22 декабря.