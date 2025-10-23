Путин допустил потери в российской энергетике
23 октября 2025 в 20:55
Президент России Владимир Путин отметил, что российский энергетический сектор сохраняет стабильность несмотря на введение очередных ограничительных мер. При этом, по его словам, не исключается вероятность возникновения определенных потерь в отрасли. Кроме того, глава государства выразил надежду, что введенные санкции не окажут отрицательного влияния на глобальный энергетический рынок. Его слова приводит корреспондент URA.RU из Кремля.
