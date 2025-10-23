Путин дал неутешительный прогноз по мировым ценам на нефть без России
Путин заявил о резком росте цен при уменьшении российских нефтепродуктов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Если поставки российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок резко сократятся, то неизбежно вырастут цены на энергоносители. Об этом заявил президент России Владимир Путин после съезда Русского географического общества.
«Если количество российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке резко уменьшиться, то вырастут цены», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Владимир Путин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» критиковал отказ западных стран от российских энергоносителей и оборудования для топливно-энергетического комплекса, отмечая негативные последствия таких решений для самих европейских компаний. Президент также подчеркивал стратегию России, направленную на развитие собственных производственных цепочек и поиск новых партнеров в ответ на санкционные ограничения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.