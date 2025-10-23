Логотип РИА URA.RU
Общество

Медведев заявил об обострении напряженности из-за мигрантов в РФ

23 октября 2025 в 21:04
Фото: © URA.RU

В российском обществе наблюдается значительное обострение напряженности, связанной с присутствием незаконных мигрантов. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что неконтролируемая и нелегальная миграция на территории России отвечает интересам недоброжелателей страны, поэтому подобные явления необходимо решительно пресекать.

Комментарии (1)
  • Оксана
    23 октября 2025 21:52
    Удивляет , то что они мотаются по улицам и паркам , нигде не работая .
