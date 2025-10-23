Медведев: МВД наделят новыми полномочиями по работе с трудовыми мигрантами
Медведев сообщил о передаче миграционных полномочий МВД
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации президентских поручений в сфере государственной миграционной политики. Запись мероприятия опубликована на его странице в социальной сети Max.
«Согласно новым поручениям главы государства, ключевая роль в этой работе теперь возложена на министерство внутренних дел, как основной орган, ответственный за выработку и реализацию государственной миграционной политики. Будут переданы полномочия в сфере внешней трудовой миграции от других федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.
Медведев уточнил, что процесс консолидации полномочий в данной сфере уже состоялся и продолжит осуществляться на нормативном уровне в течение определенного времени. По его словам, профильное подразделение МВД, ответственное за вопросы гражданства, располагает всеми необходимыми ресурсами для эффективного выполнения возложенных на него задач.
Ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах передать функции по регулированию внешней трудовой миграции под контроль МВД. Это решение связано с необходимостью централизовать и усилить управление миграционными процессами в стране, а также повысить эффективность реализации президентских поручений в данной сфере.
