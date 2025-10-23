Медведев: МВД наделят новыми полномочиями по работе с трудовыми мигрантами

Медведев сообщил о передаче миграционных полномочий МВД Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались вопросы реализации президентских поручений в сфере государственной миграционной политики. Запись мероприятия опубликована на его странице в социальной сети Max.

«Согласно новым поручениям главы государства, ключевая роль в этой работе теперь возложена на министерство внутренних дел, как основной орган, ответственный за выработку и реализацию государственной миграционной политики. Будут переданы полномочия в сфере внешней трудовой миграции от других федеральных органов исполнительной власти», — сказал Медведев.

Медведев уточнил, что процесс консолидации полномочий в данной сфере уже состоялся и продолжит осуществляться на нормативном уровне в течение определенного времени. По его словам, профильное подразделение МВД, ответственное за вопросы гражданства, располагает всеми необходимыми ресурсами для эффективного выполнения возложенных на него задач.

