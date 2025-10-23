Стоянов пожаловался на размер своей пенсии

Юрий Стоянов рассказал о размере своей пенсии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью рассказал о размере своей пенсии и финансовом положении. Актер отметил, что продолжает активно работать, несмотря на достижение пенсионного возраста.

«Пенсионные деньги, которые приходят — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — поделился Стоянов для «Газеты.Ru». Артист добавил, что получает надбавку за звание народного артиста, но прожить только на пенсионные выплаты было бы затруднительно.

Юрию Стоянову в этом году исполнилось 68 лет. Он остается востребованным актером, известным по таким проектам как «Городок» и «Вампиры средней полосы». По словам артиста, он не чувствует себя человеком пенсионного возраста благодаря постоянной работе.

