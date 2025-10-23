Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Стоянов пожаловался на размер своей пенсии

Актер Юрий Стоянов пожаловался на размер своей пенсии
23 октября 2025 в 22:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юрий Стоянов рассказал о размере своей пенсии

Юрий Стоянов рассказал о размере своей пенсии

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью рассказал о размере своей пенсии и финансовом положении. Актер отметил, что продолжает активно работать, несмотря на достижение пенсионного возраста.

«Пенсионные деньги, которые приходят — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — поделился Стоянов для «Газеты.Ru». Артист добавил, что получает надбавку за звание народного артиста, но прожить только на пенсионные выплаты было бы затруднительно.

Юрию Стоянову в этом году исполнилось 68 лет. Он остается востребованным актером, известным по таким проектам как «Городок» и «Вампиры средней полосы». По словам артиста, он не чувствует себя человеком пенсионного возраста благодаря постоянной работе.

Продолжение после рекламы

Ранее актер Александр Збруев заявил, что ему неизвестно, какую пенсию он получает. Артист пояснил, что для пенсионеров, которые не работают, размер выплат имеет огромное значение, поэтому они всегда держат эту цифру в голове, передает деловая газета Взгляд.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал