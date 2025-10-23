Стоянов пожаловался на размер своей пенсии
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
Народный артист России Юрий Стоянов в интервью рассказал о размере своей пенсии и финансовом положении. Актер отметил, что продолжает активно работать, несмотря на достижение пенсионного возраста.
«Пенсионные деньги, которые приходят — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — поделился Стоянов для «Газеты.Ru». Артист добавил, что получает надбавку за звание народного артиста, но прожить только на пенсионные выплаты было бы затруднительно.
Юрию Стоянову в этом году исполнилось 68 лет. Он остается востребованным актером, известным по таким проектам как «Городок» и «Вампиры средней полосы». По словам артиста, он не чувствует себя человеком пенсионного возраста благодаря постоянной работе.
Ранее актер Александр Збруев заявил, что ему неизвестно, какую пенсию он получает. Артист пояснил, что для пенсионеров, которые не работают, размер выплат имеет огромное значение, поэтому они всегда держат эту цифру в голове, передает деловая газета Взгляд.
