Путин призвал инвестировать в традиционные сферы энергетики
Путин назвал необходимым инвестировать в традиционные области энергетики
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин призвал страны активнее вкладываться в традиционные отрасли энергетики. Об этом глава государства заявил после своего выступления на съезде Русского географического общества.
«Все сейчас должны задуматься, я согласен с международным энергетическим агентством, задуматься о том, что нужно инвестировать в традиционную энергетику. Мы это и делаем, и намерены делать», — сказал президент России. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Владимир Путин уже критиковал отказ западных стран от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, подчеркивая, что такие шаги приводят к потерям для европейских компаний и создают возможности для технологического развития российских предприятий. На международных форумах президент неоднократно отмечал важность инвестиций в традиционную энергетику для поддержания макроэкономической стабильности и поиска новых партнеров на мировом рынке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.