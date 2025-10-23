Путин призвал инвестировать в традиционные сферы энергетики

Путин назвал необходимым инвестировать в традиционные области энергетики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин призвал страны активнее вкладываться в традиционные отрасли энергетики. Об этом глава государства заявил после своего выступления на съезде Русского географического общества.

«Все сейчас должны задуматься, я согласен с международным энергетическим агентством, задуматься о том, что нужно инвестировать в традиционную энергетику. Мы это и делаем, и намерены делать», — сказал президент России. Его слова приводит корреспондент URA.RU.