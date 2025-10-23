Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе на удары Tomahawk
Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары «Томагавками» по России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях в случае нанесения ударов крылатыми ракетами «Томагавк» по территории Российской Федерации. Соответствующее заявление глава государства сделал после завершения XVII съезда Русского географического общества.
«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — заявил российский лидер для журналистов.
Путин охарактеризовал дискуссии о возможных поставках ракет «Томагавк» Киеву как преднамеренную попытку обострения конфликта. По его словам, такие действия требуют адекватной реакции со стороны России.
Обсуждение возможных поставок ракет «Томагавк» Украине активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа, который рассказал о почти принятом решении по этому вопросу. Российские власти ранее подчеркивали, что такие действия приведут к ухудшению отношений с Вашингтоном и могут нести угрозу не только для Украины, но и для европейских столиц. В Совете Федерации отмечали, что подобная эскалация вынудит Россию дать жесткий ответ.
