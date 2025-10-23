Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе на удары Tomahawk

Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удары «Томагавками» по России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин предупредил о серьезных последствиях в случае нанесения ударов крылатыми ракетами «Томагавк» по территории Российской Федерации. Соответствующее заявление глава государства сделал после завершения XVII съезда Русского географического общества.

«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — заявил российский лидер для журналистов.

Путин охарактеризовал дискуссии о возможных поставках ракет «Томагавк» Киеву как преднамеренную попытку обострения конфликта. По его словам, такие действия требуют адекватной реакции со стороны России.

