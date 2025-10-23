Кремль опубликовал видео с заявлениями Путина о саммите с Трампом, санкциях и поставках «Томагавков»

Путин ответил на санкции ЕС против унитазов и перенос встречи с Трампом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин вышел к прессе и ответил на волнующие вопросы. Президент прокомментировал новые санкции ЕС и перенос встречи с американским коллегой. Смотрите эксклюзивное видео с заявлением Владимира Путина после заседания попечительского совета РГО — в материале URA.RU.

«То, что [в ЕС] отменили приобретение унитазов, — это им дорого обойдется. Они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации», — начал Путин свою речь с шутки про новые санкции.

Ранее Владимир Путин уже высказывался по поводу санкций со стороны Запада, отмечая, что такие меры в первую очередь наносят ущерб европейским компаниям. Российский президент подчеркивал, что экономика страны и промышленность способны адаптироваться к ограничениям, а отечественные предприятия укрепляют производственные мощности и работают в новых условиях.