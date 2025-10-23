DPA: Германия потеряет 100 млрд евро при краже российских активов

Германо-российская торговая палата предупредила о потерях ФРГ в 100 миллиардов евро из-за конфискации российских активов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Германо-российская внешнеторговая палата выступила с резкой критикой планов использования замороженных российских активов для финансирования военных нужд Украины. По оценкам организации, такой шаг может стоить Германии более 100 миллиардов евро.

«Такой шаг дорого бы обошелся именно для Германии. Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию. Поэтому она потеряет больше всех в случае запланированного использования средств Центробанка России для закупок оружия для Украины», — заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA.

Евросоюз продолжает обсуждать возможность экспроприации 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии детально проанализировать риски такого решения. При этом Бельгия, где депонировано до 95% активов через Euroclear, выступает против конфискации, опасаясь финансовых последствий и ответных исков со стороны России.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о разрушении мирового финансового порядка в случае незаконного изъятия российских резервов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва подготовит юридический ответ на такие действия.