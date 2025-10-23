Экс-глава отдела администрации Выборгского района умер от приступа в Египте
Экс-чиновник из Петербурга скончался от сердечного приступа в Египте
Во время семейного отпуска в Египте внезапно скончался бывший руководитель отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Владимир Шабаров. По данным одного из изданий, ссылающегося на информированный источник, причиной смерти стал сердечный приступ.
«Вова отдыхал в Египте с женой, дочкой и сыном. Они купались в море. В какой-то момент ребенок попросил отца подать ему руку, чтобы выйти из воды. Владимир протянул руку и упал. Предварительно, случился сердечный приступ. Спасти его не смогли», — рассказал источник «КП-Петербург».
В 2024 году Владимир Шабаров завершил работу в администрации Выборгского района вскоре после ухода своей непосредственной руководительницы Арины Артемовой. За время своей деятельности он занимался вопросами благоустройства Суздальских озер, а также контролировал меры по ликвидации несанкционированных свалок.
