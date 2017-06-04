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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
15:56  04 июня 2017 0

На Среднем Урале ударом молнии убило пенсионера. ФОТО

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Удар молнии погубил жителя ВолчанскаФото: Pixabay

Пенсионер из Волчанска сгорел в собственной бане после удара молнии. Как сообщили очевидцы, строение вспыхнула как спичка и спасти мужчину не было никаких шансов.

«Занялась сразу. Выйти не успел, и вытащить его не было шансов», — рассказали очевидцы огнеборцам 267-й пожарно-спасательной части, сообщает газета «Вечерний Карпинск».

Фото: группа «Вечерний Карпинск» в соцсети «ВКонтакте»

В региональном ГУ МЧС «URA.RU» подтвердили информацию о пожаре на улице Стахановской в Волчанске. В ведомстве уточнили, что возгорание бани и других надворных построек произошло в 21 час 14 минут 3 июня: «На площади 450 кв. м сгорели надворные постройки, три гаража, две бани, повреждены стены, кровля, потолочное перекрытие в двух частных жилых домах». Пожар, на который выезжали 4 единицы техники и 10 человек личного состава, удалось потушить только ближе к полуночи.

Очевидцы утверждают, что столб дыма над горевшими домами был виден за несколько километров от места пожара. Гроза в городе бушевала всего несколько минут.

Накануне стало известно о гибели екатеринбуржца в Нижнем Тагиле. На мужчину упало сломанное ветром дерево, когда он во время урагана шел по лесу к дому матери.

Нина Калинина
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