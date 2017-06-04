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04 июня 2017
16:53  04 июня 2017 0

Птичий грипп добрался до Крыма. В торговых сетях идут проверки

Птичий двор. Сельское хозяйство. Челябинск., индюк
Геном птичьего гриппа нашли в Крыму впервые за 10 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В партии мяса индейки, доставленной в Крым из Ростовский области, обнаружен геном птичьего гриппа. Специалисты Россельхознадзора изъяли 160 килограммов опасного мяса и проверяют все торговые точки, куда оно успело разойтись.

«Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп)», — передает сообщение ведомства «Русская планета».

Опасная продукция была обнаружена в одной из торговых сетей Севастополя. Мясо привезла в Крым компания из Ростовской области «Евродон», фермы которой находятся в селе Интернациональное. Ранее партии индейки того же производителя были изъяты в Татарстане и в Челябинской области, где в печи было отправлено более 4 тонн мяса.

Геном птичьего гриппа нашли в Крыму впервые за 10 лет. Сейчас специалисты лабораторий проверяют тип вируса и напоминают, что не все штаммы птичьего гриппа опасны для человека, однако есть такие, от которых можно серьезно пострадать.

Семен Гринберг
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