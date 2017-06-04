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04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
17:33  04 июня 2017 0

Соцсети Екатеринбурга накрыла волна «милоты»: десятки тысяч просмотров у видео с совенком, брошенным на скамейке в ЦПКиО. Споры зрителей ожесточенные

Животные. Челябинск, сова
Одинокий совенок на скамейке вызвал ожесточенные споры среди пользователей соцсетейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В «ВКонтакте» в группе «Типичный Екатеринбург» появилась видеозапись с совенком, одиноко сидящим на парковой скамейке в ЦПКиО им Маяковского. Соцсеть умиляется и беспокоится за птицу.

Автор публикации журналист Семен Чирков сообщил, что получил видео на свой профиль в Telegram.

«Мне скинули видео. Автор записи просто проходил мимо (птицы — URA.RU). Скинули не в «Типичный Екатеринбург» даже, а в «Телеграмм», — пояснил Семен.

В подписи к видео Семен написал: «Совёнок в ЦПКиО имени Маяковского ждет папу и маму; не трогайте детеныша, вечером родители его заберут».

Парни в комментариях настроены скептично, а девушки тают от милого создания.

— А коты и собаки тоже в курсе что не надо трогать? , — написал Пермяк Даниил Ратовский сегодня после полудня.

— Мимимишный совеныш, — ответила девушка.

— Его надо забирать от туда, иначе ему конец, — подытожил Кирилл Яковлев.

— «Ну чтоо и ктоо может быть милее?!)», — заметила Анна Лаврентьева

За несколько часов видео посмотрели более 27 тысяч раз. Запись набрала 33 «репоста» и около 600 «лайков».

Сотрудники охраны парка имени Маяковского пропустили данное событие и в разговоре с URA.RU признались, что слышат о брошенном птенце первый раз.

На данный момент судьба птицы неизвестна. Но есть опасность, что кто-то из «любителей природы» может забрать совенка к себе. Тогда его участь незавидна — выходить малыша в «человеческих» условиях крайне трудно.

Ранее «URA.Ru» сообщало о том, что жительница Златоуста спасла замерзающего совенка.

Семен Гринберг
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