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04 июня 2017
18:18  04 июня 2017 0

«МИР» вам, бюджетники и патриоты! «Антисанкционные» платежные карты получат десятки миллионов россиян

Митинг пенсионеров против отмены льготного проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Екатеринбург, пенсионеры, пенсия, старость, российская партия пенсионеров за справедливость
"Наверху" знают, сколько в стране пенсионеров и бюджетниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Порядка 65-70 млн россиян к 2020 году могут получить карты «Мир». Об этом сообщил глава «Национальной Системы Платежных Карт» (НСПК) Владимир Комлев на «Петербургском международном экономическом форуме».

«Мы знаем, сколько в стран пенсионеров, сколько в стране бюджетников. Мы понимаем, что, условно говоря к концу 2020 года это порядка 65—70 миллионов человек в стране такую карту могут получить», — передает слова Комлева «Федеральное агентство новостей». На сегодня выпущено 8 млн карт «Мир», до конца 2017 года планируется выпустить еще 20 млн карт.

В 2015 году в НСПК прогнозировали, что еще в 2016-м стать обладателем «патриотической» карточки захочет буквально каждый гражданин России.

Эмиссия карт национальной платежной системы была запущена после присоединения Крыма и событий на Украине. Санкции заставили международные платежные системы VISA и MasterCard прекратить сотрудничество с рядом российских банков, что вызвало проблемы у их клиентов.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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