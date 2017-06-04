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04 июня 2017
Главные новости Москвы
21:17  04 июня 2017 0

Актер Панин оправдывается за новое непристойное видео

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Панин., панин алексей
Панин засветился в нескольких крупных скандалахФото: Кадр из фильма "Мираж"

Интернет-пользователи обсуждают новое видео с непристойностями, на котором якобы запечатлен актер Алексей Панин. Ролик, опубликованный на YouTube, вскоре был удален как непристойный.

Как сообщает портал «Дни.ру», на кадрах Панин в женском нижнем белье гуляет по улице. По некоторым данным, ролик был снят в одном из спальных районов Ульяновска.

Сам актер, оправдываясь за появление ролика, заявил, что уже давно ведет новую жизнь: «Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно».

Ранее актер уже становился участником нескольких громких скандалов. На одном из телеканалов его даже выставили зоофилом, впрочем, сам Панин заявил, что это монтаж, направленный на то, чтобы уничтожить его и его карьеру.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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