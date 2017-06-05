Путин о компромате на Трампа: «Вы что, с ума посходили?»

05:58 05 июня 2017 0

Российский президент развеял слухи о компромате на Дональда Трампа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин назвал ерундой предположения о компромате на Дональда Трампа, который якобы имеется у российских властей. В интервью телеканалу NBC президент России подчеркнул, что никогда не встречался с действующим главой Белого дома.

«Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался», — цитирует Путина информагентство ТАСС.



Путин отметил, что Россия всегда с радостью будет встречать американских бизнесменов, заинтересованных в совместной работе. «Их что, всех за это надо арестовать потом, что ли? Вы что, с ума посходили? А как же свобода экономики? Как же права человека? Вы что думаете, мы на каждого из них сейчас компромат, что ли, собираем? Вы в своем уме все или нет?» — возмущенно отметил российский президент.