В Москве эвакуировали дом культуры «ГЭС-2»
В учреждении сработала пожарная сигнализация, позже выяснилось, что сигнал был ложным
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из дома культуры «ГЭС-2», расположенного в центре Москвы, проводится эвакуация посетителей и персонала. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные оперативных служб столицы.
«В учреждении культуры „ГЭС-2“ на Болотной набережной сработала пожарная сигнализация, проводится эвакуация», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.
В дальнейшем оперативные службы проинформировали о том, что признаков возгорания обнаружено не было. Сигнализация сработала ошибочно.
«ГЭС-2» открылась в 1907 году. Здание являлось одной из наиболее старых электростанций столицы. Спустя почти сто лет «ГЭС-2» прекратила работу. Впоследствии здание сменило собственника. В 2021 году в нем открыли культурный центр.
