В Москве эвакуировали дом культуры «ГЭС-2»

В учреждении сработала пожарная сигнализация, позже выяснилось, что сигнал был ложным Фото: Илья Московец © URA.RU

Из дома культуры «ГЭС-2», расположенного в центре Москвы, проводится эвакуация посетителей и персонала. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные оперативных служб столицы.

«В учреждении культуры „ГЭС-2“ на Болотной набережной сработала пожарная сигнализация, проводится эвакуация», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.

В дальнейшем оперативные службы проинформировали о том, что признаков возгорания обнаружено не было. Сигнализация сработала ошибочно.

Продолжение после рекламы