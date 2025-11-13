В Москве эвакуировали посетителей ГЭС-2
13 ноября 2025 в 21:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В центре столицы проводится эвакуация из здания ГЭС-2. Сработала сигнализация, через систему оповещения прозвучало сообщение о необходимости покинуть помещения. Посетителей выводят на улицу и просят переместиться в сторону набережной, на безопасное расстояние от здания. В настоящее время выясняются причины эвакуации. Об этом сообщается в telegram-канале площадки.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал