В Москве эвакуировали посетителей ГЭС-2

В центре столицы проводится эвакуация из здания ГЭС-2. Сработала сигнализация, через систему оповещения прозвучало сообщение о необходимости покинуть помещения. Посетителей выводят на улицу и просят переместиться в сторону набережной, на безопасное расстояние от здания. В настоящее время выясняются причины эвакуации. Об этом сообщается в telegram-канале площадки.