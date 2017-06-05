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05 июня 2017
04 июня 2017
09:28  05 июня 2017 0

Ближний Восток на грани войны. Арабские страны разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма

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Страны Ближнего Востока разрывают отношения с Катаром из-за террористовФото: depositphotos.com © URA.RU

Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром. Правительство Катара обвинили во враждебных действиях и поддержке террористических организаций.

Арабская Коалиция во главе с ОАЭ заявила, что исключает Катар из числа участников операции в Йемене из-за того, что Катар поддерживает запрещенные в России террористические организации ИГИЛ и Аль-Каиду. В МИД Египта заявили, что причиной разрыва дипломатических отношений стали враждебные действия Катара, сообщает информагентство Nation News.

Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн объявили, что отзывают своих дипломатов., а также прекращают воздушное, водное и наземное сообщение с Катаром, уточняет «Эхо Москвы». Власти Бахрейна и ОАЭ дали Катару 48 часов, чтобы отозвать своих дипломатов.

Антон Степыгин
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