Эммануил Виторган рассказал, под какой фамилией живет сын Ксении Собчак

10:15 05 июня 2017 1

Сын Ксении Собчак по документам - Платон Виторган Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сына Ксении Собчак воспитывает, в основном Максим Виторган. Об этом рассказал российский актер Эммануил Виторган.

Детали семейной жизни Максима Виторгана и Ксении Собчак актер рассказал в программе «Секрет на миллион». По словам Эммануила Виторгана, Собчак почти все в разъездах, поэтому воспитанием ребенка приходится заниматься Максиму и его маме.

Сын звездной пары Платон пока что по документам Виторган, но в будущем внук Эммануила может взять двойную фамилию — Собчак-Виторган, сообщает информагентство Nation News.