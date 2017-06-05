{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
10:15  05 июня 2017 1

Эммануил Виторган рассказал, под какой фамилией живет сын Ксении Собчак

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Сын Ксении Собчак по документам - Платон ВиторганФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сына Ксении Собчак воспитывает, в основном Максим Виторган. Об этом рассказал российский актер Эммануил Виторган.

Детали семейной жизни Максима Виторгана и Ксении Собчак актер рассказал в программе «Секрет на миллион». По словам Эммануила Виторгана, Собчак почти все в разъездах, поэтому воспитанием ребенка приходится заниматься Максиму и его маме.

Сын звездной пары Платон пока что по документам Виторган, но в будущем внук Эммануила может взять двойную фамилию — Собчак-Виторган, сообщает информагентство Nation News.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров