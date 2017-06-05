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10:23  05 июня 2017 1

На кладбище в Перми разгромили сотню могил. ФОТО

В Перми вандалы атаковали Северное кладбищеФото: Валерий Тиунов

В Перми вандалы атаковали Северное кладбище. Пострадали около ста могил.

О ЧП в соцсетях сообщили очевидцы. «Был на северном кладбище. Вандалы почти всем загнули кресты. Кварталы от 58 до 171 по центральной аллее», — пишет пользователь Валерий Тиунов. В комментариях предположили, что загнутые кресты могли стать причиной снегопада. В качестве еще одной версии выдвинули то, что это могли сделать работники кладбища. «Это метки на старых могилах, если никто не поправит, то место отдадут под новое захоронение», — предположил пользователь Дмитрий Мах.

Сейчас правоохранители уточняют информацию. Если погнутые кресты — дело рук вандалов, им грозит до пяти лет колонии.

Анна Белкина
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