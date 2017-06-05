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10:48  05 июня 2017 0

Зауральцы протестуют против распоряжения Медведева. Они боятся радиоактивной катастрофы

Пресс-тур на АО
Жители региона боятся, что радиоактивные отходы попадут в рекиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении АО «Далур» по результатам аукциона месторождения Добровольное, расположенного в Курганской области. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Жители Кургана в понедельник, 5 июня готовятся выйти на пикет.

Акция протеста против этого решения состоится в 17:00 у кинотеатра «Россия», об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель регионального отделения КПРФ Сергей Еремин. «В погоне конкурентной борьбы за мировой рынок урана „государственные“ добытчики известной фирмы „Далур“ готовы изрешетить тысячами скважин с серной кислотой недра в затопляемой пойме реки Тобол. Не дадим превратить Зауралье в свалку!» — призывают участники акции.

Всех единомышленников организаторы приглашают поставить свои подписи под обращением, которое затем направят президенту, в Государственную Думу РФ, а также в областную комиссию по экологии под председательством губернатора Алексея Кокорина.

Как ранее сообщало «URA.RU», «антиуранщики» опасаются, что предстоящая добыча урана в Звериноголовском районе методом подземного выщелачивания (подъем окисла урана в растворе серной кислоты) неизбежно приведёт к радиоактивному и химическому загрязнению реки Тобол, озер и подземных питьевых горизонтов.

Татьяна Жаткина
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