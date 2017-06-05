Путину пожалуются на пермское правительство из-за детских садов

13:10 05 июня 2017 0

Из-за нехватки детских садов накалилась обстановка перед выборами губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На юге Пермского края начинается сбор подписей под жалобой к Владимиру Путину из-за нехватки детских садов и деятельности частных садиков. В правительстве Прикамья «URA.RU» сообщили, что власти построят на территории еще один корпус детсада, а частные садики получают здесь бюджетные деньги в рамках закона.

В Куединском районе большая группа общественников во главе с почетным работником общего образования РФ, депутатом Земского собрания Ниной Корионовой протестует против работы частных детских садов некоммерческой организации «Институт РОСТа» (развивает в Прикамье сеть детских садов «Беби-лайф»), появившихся после закрытия двух муниципальных садиков. Общественники утверждают, что «Институт РОСТа» получает бюджетные субсидии с нарушениями. При этом частные детсады работают в заведомо непригодных помещениях — бывших магазинах и кафе.

Протестующие уже публиковали открытое письмо в адрес министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, которую также обвинили в лоббировании интересов «Института РОСТа». Куединцы требуют от властей строительства нового муниципального детского сада.

Раису Кассину называют одним из наиболее эффективных министров, но на этот раз удар протестующих пришелся именно на нее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В минобре подтвердили, что ранее администрация Куединского района приняла решение закрыть муниципальные детские сады на 34 и 40 мест — старые здания представляли опасность для детей. Частный садик «Института РОСТа» действительно стал получать финансирование за счет бюджета, однако после получения лицензии на образовательную деятельность — требования законодательства соблюдены. Деньги выделяют по фактической посещаемости воспитанников на основании предоставленного отчета. Стоимость услуги (родительская плата) в этом садике такая же, как и в муниципальных садах Куединского района, и составляет 70 рублей в день. Другие частные садики на этой территории не получают бюджетных субсидий.

В ведомстве также отметили, что в ближайшие три года планируется построить 17 детских садов на 2 859 мест в 13 муниципалитетах. В планах остается и дополнительный корпус детского сада в Куеде на 60 мест. В 2013 и 2015 годах в поселке было создано 245 мест в дошкольных учреждениях.

Нина Корионова ради нового детсада готова вывести людей на улицу Фото со страницы Нины Корионовой в социальной сети «ВКонтакте»

Лидер протестующих Нина Корионова в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что еще несколько лет назад на территории была очередь в детсады из 500 человек, поэтому по-прежнему необходимо строительство большого комплексного садика: «Нам нужен полноценный детский сад, а в планах обозначен лишь пристрой. Причем, если появится этот пристрой к садику, то дети останутся без нормальной площадки. У нас сегодня 130 детей возят в садики по деревням — почему мы должны это терпеть? Мы начинаем сбор подписей под обращением к президенту по поводу реализации его майских» указов».

По словам собеседницы, протест против садиков «Института РОСТа» обусловлен тем, что именно их наличие в Куеде «тормозит» строительство муниципального детсада, после появления которого «никто не захочет пользоваться услугами „частника“».

Ранее была озвучена версия, что протест общественников Куеды является политической акцией в преддверии выборов губернатора, однако Нина Корионова эту гипотезу полностью опровергла: «Мы уже два года боремся — с предстоящими выборами главы региона наши действия не связаны. Никакой оппозицией мы не являемся — были бы готовы поддержать и врио губернатора Максима Решетникова, если б увидели, что власть слышит людей».