Пермского министра упрекают в саботаже указов Путина

20:10 01 июня 2017 0

Чем ближе выборы губернатора – тем больше недовольных политикой минобра Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жители юга Пермского края бунтуют против частных детских садов, открытых в помещениях бывших магазинов и кафе и существующих на бюджетные деньги. Протестующие призывают к ответу властей региона и грозят многотысячными митингами. Под ударом уже оказалась министр образования Раиса Кассина. Но в случае молчания чиновников противники главы минобра намерены бойкотировать грядущие выборы губернатора.

Раису Кассину атаковали жители юга Прикамья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Большая группа общественников Куединского района во главе с почетным работником общего образования РФ, депутатом Земского собрания Ниной Корионовой направила обращение в адрес министра образования Пермского края Раисы Кассиной. Открытое письмо подписали 53 представителя местной элиты — депутаты, педагоги, писатели, врачи и другие. В конце мая обращение опубликовали и в куединской газете.

Авторы письма выступили против внедрения частных детских садов, а конкретно — против некоммерческой организации «Институт РОСТа». Указано, что организация незаконно получила два местных детских сада, один из которых в итоге был ликвидирован. При этом теперь уже частный детский сад якобы работал без лицензии и незаконно получал субсидии из бюджета (в общей сложности — около пяти млн рублей). Протестующие отмечают, что частные садики фактически становятся бесконтрольными. Так, реально детсад ежедневно посещают якобы 18-21 детей, а по документам — 45 и без пропусков. То есть организация исправно получает субсидии именно на 45 детей.

Нина Корионова намерена протестовать до победы Фото со страницы Нины Корионовой в социальной сети «ВКонтакте»

Кроме того, «Институт РОСТа» упрекают в том, что он открывает садики в заведомо непригодных помещениях — в бывших магазинах и кафе, где нет игровых площадок и мест для прогулок. Главное опасение протестующих — что из-за наличия детсадов «Института РОСТа» власти откажутся от строительства в Куеде нового садика на 180 мест.

«В силу своего служебного положения вы в курсе происходящего. Говорят, вы и есть главный вдохновитель внедрения садов АНОО „Институт РОСТа“. Вам, как говорится, и публичный ответ держать», — обратились авторы обращения к Раисе Кассиной.

Нина Корионова в беседе с корреспондентом «URA.RU» подчеркнула, что доводы, изложенные в письме, подтверждены документами проверок прокуратуры и Счетной палаты. Сами же депутаты лично проконтролировали, что в упомянутый садик приходят меньше 45 детей. Общественница приглашает министра образования в Куеду на встречу с недовольным населением.

«По статистике выходит, что дети обеспечены местами в садиках. Но какой детсад может быть в бывшем магазине? Садики с такими отвратительными условиями нам не нужны. Мы просто против навязывания нам подобного новаторства. Над историей с этими детсадами маячит уголовное дело. Здесь откровенный криминал», — утверждает Корионова. Собеседница добавила, что готовит сбор подписей под обращением уже на имя Владимира Путина. Президенту собираются сообщить, что чиновники саботируют «майские указы» и нарушают права детей. В перспективе протестующие готовы устроить массовый митинг и даже бойкотировать выборы губернатора в сентябре.

Елена Михеева утверждает, что для обвинений в адрес «Института РОСТа» реальных оснований нет Фото с сайта АНОО «Институт РОСТа»

«Институт РОСТа» в Пермском крае на сегодняшний день развивает сеть детских садов «Беби-лайф» — учреждения работают в Бардинском, Куединском, Осинском, Пермском районах и столице региона. Исполнительный директор организации Елена Михеева подтвердила, что названные садики получают бюджетные субсидии — это законно, когда речь идет о лицензированных учреждениях. «Институт РОСТа» изначально открывает центры по присмотру и уходу за детьми, что позволяет работать без лицензии. В дальнейшем подаются документы на лицензирование. Цена посещения такого частного детсада равна стоимости места в муниципальном садике. Субсидии из бюджета поступают уже после оформления лицензии.

«В действительности мы помогаем Пермскому краю. Нужно понимать, что масштабное строительство детских садов закончилось — теперь власти уделяют внимание школам. Мы же создаем места для детей, трудоустраиваем людей. Претензии нам предъявляют безосновательно, факты искажены. Поэтому мы рассматриваем вариант обращения в прокуратуру с жалобой на авторов этого обращения. Возможно, прекратим работу в Куединском районе — мы уже устали от всевозможных проверок», — отметила Михеева.

Директор «Института РОСТа» связывает активность куединских общественников с предстоящими в сентябре выборами губернатора. Собеседница полагает, что протест возник на почве каких-то личных интересов авторов письма.

Нина Корионова действительно хорошо известна в Прикамье именно благодаря своей протестной деятельности. В прошлом году, к примеру, в преддверии выборов в Госдуму и Заксобрание общественница заявила о готовности вывести на улицы тысячи людей против строительства мусорного полигона. Это подействовало — правительство Пермского края отказалось от реализации проекта в Куединском районе.

В министерстве образования и науки Пермского края «URA.RU» пообещали позднее подробно прокомментировать возникший конфликт между общественниками и некоммерческой организацией, а также разъяснить, на каких условиях работают детсады «Института РОСТа» и как финансируются.

Председатель общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае», член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Анна Куликова предполагает, что конфликт в Куеде все-таки возник не на пустом месте: «Как и каким детсадам выделяются субсидии — эта процедура сегодня не прозрачна. Иногда родители внезапно узнают, что у садика нет лицензии — подобные случаи есть. Но важно, чтобы право ребенка на образование не нарушалось. Поэтому лучше всего было бы ввести сертификаты для детей: в какой садик захотели — в тот и пошли».