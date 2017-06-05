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Главные новости Югры
13:49  05 июня 2017 0

Пьяная женщина с ребенком устроила дебош в Сургуте. Участник скандала достал пистолет. ВИДЕО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, алкоголизм, бутылка, пьянство, алкоголь
Устроившая дебош женщина находилась в нетрезвом состоянииФото: depositphotos.com © URA.RU

Пьяная женщина с ребенком устроила дебош в жилом районе Сургута. Нарушительница общественного порядка громко материлась и кидалась с кулаками на прохожих прямо на глазах своего несовершеннолетнего ребенка. Разнять потасовку пытался неизвестный мужчина вооруженный огнестрельным оружием.

На youtube-аккаунте городского портала «k-inform», опубликовано видео, снятое очевидцами события. На кадрах видны подробности инцидента, произошедшего во дворе дома 67 по улице Фёдорова. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, провоцирует на драку проходящих мимо горожан. Жильцы дома пытаются успокоить женщину. В момент потасовки жильцам удается повалить дебоширку на землю, после чего появляется неизвестный мужчина с пистолетом и демонстративно передергивает затвор огнестрельного оружия.

«На место происшествия приехал наряд национальной гвардии, женщину задержали и доставили в 3-й отдел полиции вместе с несовершеннолетним ребенком. В данный момент составлен протокол о ненадлежащем соблюдении родительских обязанностей, а ребенок передан отцу. Также в данный момент проходит проверка по появившемуся в кадре оружию», — комментирует начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Игорь Волосин
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