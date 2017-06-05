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05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
15:31  05 июня 2017 0

Сыщики нашли коробку с миллионом, похищенным у инкассатора. Судьба еще двух неизвестна. ВИДЕО

Мужчина забрал коробку с деньгами с заднего сиденья машины инкассатораФото: ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские Нижнего Тагила нашли по видео вора, укравшего из машины инкассатора деньги.

Три миллиона рублей были похищены из автомобиля инкассатора после того, как тот объехал платежные терминалы, а собранные деньги сложил в коробку и оставил на заднем сиденье автомобиля.

«Мужчина ненадолго заехал домой, а, выходя из подъезда, заметил убегающего неизвестного человека со знакомыми коробками в руках. У машины оказалось разбито стекло, — сообщил „URA.RU“ Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — Прежде всего сыщики тщательно изучили записи камер наружного наблюдения, установленных во дворе дома, а также системы „Безопасный город“. Благодаря этой кропотливой работе был установлен автомобиль, на котором скрылись неизвестные, и тот факт, что злоумышленник действовал не один».

По номеру автомобиля выяснили, что на нем передвигается 42-летний ранее неоднократно судимый за кражи и разбой екатеринбуржец. При обыске у него дома найдены 850 тысяч. Полиция продолжает поиск его подельников. Судьба оставшихся двух с лишним миллионов пока неизвестна.

На видео Дмитрий Рублев — заместитель начальника отдела полиции №16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»

Александр Лукманов
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