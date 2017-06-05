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05 июня 2017
15:14  05 июня 2017 0

Два уральских региона отличились по итогам борьбы с коррупцией. Один хорошо, второй — плохо

Пикет против точечной застройки Курган, пикет, лозунг, нет коррупции
Во многих регионах работа по противодействию коррупции ведется лишь формальноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Национальный антикоррупционный комитет подвел итоги реализации плана противодействия коррупции 2016—2017 годов. Большинство регионов подошло к этой работе формально, а некоторые вовсе не в полном объеме, сообщили RT в организации. Специалисты отметили, что итоги были подведены после изучения результатов антикоррупционных мероприятий, официальных отчетов и жалоб граждан.

Среди уральских регионов в «антирейтинг» вошла лишь Челябинская область. Попала она туда из-за большого количества жалоб на коррупцию. В частности, речь идет о сферах правоохранительной деятельности, нарушениях имущественных прав граждан в конфликте с властями, выполнении социальных программ, распределении субсидий, регистрации прав и сделок с недвижимостью, проведении закупок в сфере ЖКХ, дорожного строительства, а также использования имущественного комплекса и природных ресурсов.

В целом, па данным НАК, лишь 11 из 85 регионов страны выполнили требования Нацплана. В число «отличников» из УрФО попала лишь Курганская область.

Сергей Демин
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