15:14 05 июня 2017 0

Во многих регионах работа по противодействию коррупции ведется лишь формально Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Национальный антикоррупционный комитет подвел итоги реализации плана противодействия коррупции 2016—2017 годов. Большинство регионов подошло к этой работе формально, а некоторые вовсе не в полном объеме, сообщили RT в организации. Специалисты отметили, что итоги были подведены после изучения результатов антикоррупционных мероприятий, официальных отчетов и жалоб граждан.

Среди уральских регионов в «антирейтинг» вошла лишь Челябинская область. Попала она туда из-за большого количества жалоб на коррупцию. В частности, речь идет о сферах правоохранительной деятельности, нарушениях имущественных прав граждан в конфликте с властями, выполнении социальных программ, распределении субсидий, регистрации прав и сделок с недвижимостью, проведении закупок в сфере ЖКХ, дорожного строительства, а также использования имущественного комплекса и природных ресурсов.

В целом, па данным НАК, лишь 11 из 85 регионов страны выполнили требования Нацплана. В число «отличников» из УрФО попала лишь Курганская область.