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05 июня 2017
17:36  05 июня 2017 0

США перебрасывает к границам России войска

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Американская армия подойдет к российской границе в ближайшие пару недельФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В период с 12 по 23 июня в порт Вентспилс в Латвии будут переброшены подразделения морской пехоты США вместе с танками, гаубицами и армейскими машинами Humvee, пишет RT. Решение об отправке войск Вашингтон объяснил «поддержкой этой и других балтийских стран» и желанием продемонстрировать свою готовность обеспечить их безопасность.

По данным агентства, переброска войск происходит в связи с учениями Saber Strike — 2017, которые начались в 250 км от границы с Россией. В частности, американским правительством туда будут отправлены морпехи, 45-й полк тылового обеспечения и 156 единиц военной техники. Речь идет о танках Abrams, 155-мм полевых гаубицах, военных внедорожниках Humvee, грузовиках, системах спутниковой связи, полевой кухне и т. д.

В учениях, как отмечается, помимо США, будут принимать участие страны Прибалтики, Великобритания, Канада, Германия, Италия и другие члены НАТО. Кроме того, в военных мероприятиях будут задействованы стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

Москва, в свою очередь, отмечает, что учения проходят слишком близко к российским границам. По словам замглавы Министерства иностранных дел РФ Алексея Мешкова, такие действия направлены на нагнетание напряженности и несут в себе «серьёзный дестабилизирующий заряд».

Минобороны Сергей Шойгу ранее уже призывал Евросоюз отойти от стратегии запугивания Кремля и начать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Сергей Демин
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