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05 июня 2017
18:39  05 июня 2017 0

В Брянске задержан боец ММА, обвинивший полицию Чечни в пытках

Задержанный Мурад Амриев ожидает депортации в ЧечнюФото: pytkam.net

В Брянской области на пограничном пункте задержан боец ММА Мурад Амриев, который обвинял сотрудников полиции Чечни в пытках. Теперь ему грозит депортация в Грозный. Представители Комитета против пыток считают задержание незаконным, а этапирование обратно в Чечню угрозой для жизни спортсмена.

Сейчас Амриев, как говорится на сайте правозащитной организации, находится в изоляторе временного содержания в Брянске. Поводом для задержания стало то, что 1 февраля 2017 года он был объявлен в розыск по обвинению в «использовании заведомо подложного документа». Если точнее — в паспорте спортсмена была найдена опечатка, из-за которой и возбудили уголовное дело. По этой же причине он уже объявлялся в розыск в 2013 году, но в 2014-м был снят с него.

У правозащитников есть основания полагать, что этапирование Амриева в Чечню угрожает его жизни и здоровью и пытаются не допустить этого. В 2013 году спортсмен был задержан в центре Грозного и доставлен в отделение полиции. Там, по его словам, полицейские два дня его избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и унижали. Когда парня отпустили с приказом вернуться на следующий день, он покинул страну.

Сергей Демин
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