Путин напомнил о недружественном акте Трампа против России при первом сроке

Путин назвал санкции США недружественным актом в отношении России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин прокомментировал санкционную политику Соединенных Штатов, назвав ее недружественным актом, который не способствует укреплению двусторонних отношений. Соответствующее заявление глава государства сделал после завершения съезда Русского географического общества.

«Санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения», — сообщил Путин после съезда Русского географического общества. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Российский лидер напомнил, что при предыдущем сроке президента США Дональда Трампа против России были введены многочисленные санкционные ограничения. Несмотря на это, Москва продолжает выступать за конструктивный диалог с Вашингтоном.

Продолжение после рекламы