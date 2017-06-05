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Главные новости Тюменской области
19:22  05 июня 2017 0

Ишимцам начинают выплачивать деньги на ремонт затопленных домов

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, паводок
Паводок пока не отступил от садовых участковФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Наводнение в Ишиме
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Жители Ишима и Ишимского района со вторника, 6 июня, смогут получать материальную помощь на ремонт жилья, пострадавшего от паводка. Решение об этом было принято в понедельник на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе губернатора области.

Глава региона Владимир Якушев поручил приступить к выплатам для того, чтобы ишимцы смогли как можно скорее приступить к строительным работам в своих домах. Размер суммы, пояснили в пресс-службе, будет зависеть от размера жилища и степени ущерба.

Кроме того в Ишиме подписан акт о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома на улице Курганской — туда переедут жители домов, которые уже не подлежат восстановлению из-за наводнения. На данный момент в городе вода от жилых домов ушла, подтопленными остаются лишь 1 238 садовых участков.

В целом на юге области режим ЧС сохраняется на территории Ишимского, Абатского, Викуловского, Вагайского районов и города Ишима. Вода уходит на всех территориях, за исключением Вагайского района — там Иртыш на сутки поднялся на 4 см.

В Абатском районе собственникам пострадавших домов выплачены средства на первоочередные нужды, в Викуловском районе чиновники готовят документы для строительства многоквартирного дома для переселения людей.

Надежда Карташова
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