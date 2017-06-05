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20:02  05 июня 2017 0

На Урале учителя 10 лет получали зарплату за «работу» в заброшенной школе

Заброшенное здание бывшей вечерней школы по адресу: ул. 22-го Партсъезда, 8. Екатеринбург, разбитые окна, пожарище, пепелище, разруха
Следователи проверяют информацию о зарплатах и премиях за работу в закрытой школе (архивное фото)Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Следственный комитет начал проверку опубликованной в СМИ информации о том, что руководство и сотрудники средней школы №19 в Среднеуральске получали зарплату и премии, несмотря на то, что учебное заведение десять лет стоит на реконструкции. Все эти годы никакого образовательного процесса в ней, естественно, не проводилось.

Как сообщает региональный СК, в рамках проверки правоохранители не только проверяют факт получения зарплаты и премий, но и разберутся в вопросах своевременности и полноты действий по проведению реконструкции школы.

Таким образом, опрошены будут не только директор и учителя, но и представители управления образования Среднеуральска и другие ответственные лица. «Кроме того, будет истребована и проанализирована необходимая бухгалтерская и хозяйственная документация, касающаяся вопросов оплаты труда сотрудников школы и проведения работ по ее реконструкции. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Сергей Демин
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