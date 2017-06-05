На Урале учителя 10 лет получали зарплату за «работу» в заброшенной школе

20:02 05 июня 2017 0

Следователи проверяют информацию о зарплатах и премиях за работу в закрытой школе (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Следственный комитет начал проверку опубликованной в СМИ информации о том, что руководство и сотрудники средней школы №19 в Среднеуральске получали зарплату и премии, несмотря на то, что учебное заведение десять лет стоит на реконструкции. Все эти годы никакого образовательного процесса в ней, естественно, не проводилось.

Как сообщает региональный СК, в рамках проверки правоохранители не только проверяют факт получения зарплаты и премий, но и разберутся в вопросах своевременности и полноты действий по проведению реконструкции школы.

Таким образом, опрошены будут не только директор и учителя, но и представители управления образования Среднеуральска и другие ответственные лица. «Кроме того, будет истребована и проанализирована необходимая бухгалтерская и хозяйственная документация, касающаяся вопросов оплаты труда сотрудников школы и проведения работ по ее реконструкции. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.