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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:52  05 июня 2017 1

Фан-зону ЧМ-2018 в ЦПКиО не будут строить из мусора. Реакция мэрии Екатеринбурга на публикацию «URA.RU»

Очевидец сфотографировал момент утрамбовки строительного мусораФото: читатель URA.RU

Фан-зону ЧМ-2018 в ЦПКиО не будут строить из мусора, а возведут по правилам из щебня. Об этом «URA.RU» заявили в мэрии Екатеринбурга

Городская администрация проверила дорожно-строительные работы в парке Маяковского Екатеринбурга, где возводится фан-зона к чемпионату мира по футболу.

«На фотографиях в статье производится сдвижка разработанного грунта, этот грунт не будет использоваться при строительстве. На его место будет положен грунт 3-й категории. Приёмка работ будет произведена только после подтверждения категории грунта с привлечением экспертной организации», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.

Ранее «URA.RU» опубликовало информацию о том, что в парке имени Маяковского сделали земляную насыпь на месте будущей дороги не из грунта 3-й категории (щебня), как это положено по проекту, а из строительного мусора, который привозят со строительной площадки у цирка.

Александр Лукманов
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