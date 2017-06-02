Фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге строят из мусора. ФОТО

19:03 02 июня 2017 0

Каток утрамбовывает чернозем вперемешку с покрышками и строительным мусором Фото: читатель "URA.RU"

Строительство дорог в будущей фан-зоне ЧМ-2018 в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге ведется с нарушениями. Об этом «URA.RU» сообщили очевидцы.

Читатели агентства прислали в редакцию фотографии, на которых видно, как трактор и каток утрамбовывают грунт вперемешку со строительными отходами, покрышками, бутылками и прочим мусором.

Строительство фан-зоны в парке отдыха ведет ЗАО «СМУ № 5», которое осенью прошлого года выиграло тендер на 128 миллионов рублей. Представитель компании на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что по строительным требованиям насыпь должна делаться из грунта третьей категории, иными словами — из щебня.

«Вместо щебня, заложенного в смету, привозят чернозем и строительный мусор с территории неподалеку от цирка. Грунт влажный, пройдет какое-то время, и он просядет. Вместо ровной дороги к будущему лету мы будем иметь что-то волнообразное и все в ямах. Почему вместо щебня привозят мусор, который дешевле, можно только догадываться», — прокомментировал «URA.RU» инсайдер из СМУ № 5.

Официальный комментарий в ЗАО «СМУ № 5» на момент публикации получить не удалось, в компании отсутствовал человек, ответственный за общение со СМИ.

«Налицо серьезные нарушения земляных работ, нарушены СНиП 3.06.03-85 и ГОСТ 22733—77. У них даже в смете указан скальный грунт, а они чернозем привезли с мусором. Но даже при таком материале, его можно было очистить от мусора. По технологии грунт необходимо послойно каждые 30 сантиметров уплотнять, а тут метр навалили — опять же нарушение. Еще по ГОСТу уплотнение грунтов следует производить при влажности, близкой к оптимальной катками на пневматических шинах. И этого я не вижу», — прокомментировал «URA.RU» эксперт в области строительства Зинур Скрябин, главный инженер строительной компании ООО «ДорСтрой-Сити».

По госконтракту на участке 2.2 гектара в части ЦПКиО у детской железной дороги должны появиться сцена с медиаэкраном и звукоусиливающей аппаратурой, медиацентр, трибуны для VIP-гостей и обычных посетителей, помещение для медицинского персонала.

В мэрии Екатеринбурга пообещали жестко наказать подрядчика, если информация подтвердится.