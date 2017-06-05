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05 июня 2017
21:57  05 июня 2017 0

Навальный опубликовал документы, подтверждающие информацию из фильма «Он вам не Димон»

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Навальный обнародовал компромат на УсмановаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал документы, которые якобы подтверждают факт дарения Алишером Усмановым усадьбы на Рублевке фонду «Соцгоспроект». Об этом «Эху Москвы» сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров, отметив, что компромат доказывает все изложенное в фильме-расследовании «Он вам не Димон».

31 мая, напомним, Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова, который требовал от Навального и подконтрольного ему фонда опровергнуть информацию из расследования о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, передавала «Национальная служба новостей». В частности, речь шла о якобы имевших место взятках, которые Усманов давал Медведеву в виде земли и усадьбы в Подмосковье.

Позже Усманов заявил, что во время суда ни сам Алексей Навальный, ни его адвокаты не предоставили никаких доказательств, которые бы подтверждали обвинения в коррупции. Оппозиционер, в свою очередь, отметил, что не станет исполнять постановление суда, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Сергей Демин
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