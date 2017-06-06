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06 июня 2017
10:57  06 июня 2017 0

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов передумал давать дочке необычное имя. ФОТО

Многие думали, что буква "С" обозначает фамилиюФото: Instagram Дмитрия Соколова

«Звезда» шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов передумал давать дочери необычное имя. При крещении девочку назвали Софией, рассказал артист.

«София, так мы решили неожиданно, — признался Соколов в соцсетях. — Покрестили, причастились, в добрый путь моя радость! Мы тебя очень любим! Наша премудрость Божия!»

Супруга Соколова Ксения родила малышку, ставшую для Дмитрия уже пятым ребенком, 19 мая. При рождении девочка весила 3970 граммов, ее рост составлял 52 см. Тогда счастливый отец сообщил всем, что малышку назовут Иоанной. Интересно, что в открытой энциклопедии «Википедия» до сих пор указано это имя.

Имя София, согласно статистике на октябрь 2016 года, является одним из самых популярных в Екатеринбурге, наряду с такими именами, как Виктория, Мария, Анна, Алиса, Анастасия, Дарья, Екатерина, Полина и Елизавета.

Наталия Вершинина
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