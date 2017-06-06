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06 июня 2017
05 июня 2017
08:16  06 июня 2017 0

Уже восемь стран разорвали отношения с Катаром из-за связей с террористами

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Власти Катара выплатили боевикам миллиард долларов за освобождение захваченных членов королевской семьиФото: depositphotos.com © URA.RU

Республика Маврикий стала восьмой страной, которая разорвала дипломатические отношения с республикой Катар. Власти Маврикии сделали это вслед за руководством Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, ОАЭ, Йемена, Ливии и Мальдивской Республики.

В столице и крупнейшем городе государства Дохи поддерживают террористические организации, в том числе запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каиду», считают представители этих стран, передает телеканал 360. Помимо этого Катар обвиняют в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.

В то же время глава МИДа Катара заявил, что намерен уладить разногласия государствами, которые разорвали с ним дипломатические отношения, пишет «Эхо Москвы». Посредником между Катаром и Саудовской Аравией выступил эмир Кувейта, который 6 июня проведет переговоры в Эр-Рияде.

Как писало «URA.RU» ранее, 6 июня стало известно, что подозрение о финансировании Катаром террористов, может быть связано с эпизодом выплаты выкупа в размере 1 млрд долларов США. Деньги были внесены за освобождение захваченных боевиками в Южном Ираке 26 членов королевской семьи и 50 других заложников.

Юрий Викторов
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