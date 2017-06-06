{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
12:21  06 июня 2017 0

В Тюмени из-за пожара эвакуировали торговый центр. ФОТО

Утром пожарные эвакуировали посетителей торгового центра "Турана"Фото: Анастасия Кантемирова-Мустафина, "ВКонтакте"

В Тюмени из-за пожара в торговом центре утром эвакуировали более 20 человек, причину пожара сейчас выясняют дознаватели ГУ МЧС. Инцидент произошел в ТЦ «Турана» в районе Дома Обороны.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10 часов утра. «В 10:05 на место прибыли первые подразделения, — отметили в пресс-службе. — Всего на месте работали 20 человек личного состава, 8 единиц техники. Было создано три звена газодымозащитной службы ». Из горящего здания спасатели эвакуировали 20 человек, спасено было еще пятеро — эти люди не смогли бы сами покинуть помещение.

По предварительной информации, в «Туране» горел один павильон. Площадь пожара и причины пока выясняются, на месте работают дознаватели ГУ МЧС.

Получить комментарий в ТЦ «Турана» не удалось: ни один из телефонов, указанных в открытом доступе в Сети, не отвечал.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров